Во время трансляции урок смотрели более 5 тысяч пользователей. Таким образом, мотивационный онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" стал наиболее массовым и установил национальный рекорд Украины.

Фонд Рината Ахметова провел всеукраинский онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" в рамках проекта "Твоя суперсила". Это часть масштабной новогодней акции, которая много лет радует детей сюрпризами и подарками.

"Акция - это личная инициатива учредителя Фонда. Этой традиции уже более 20 лет. За годы существования Акции формат ее менялся, но цель и философия – дарить тепло и заботу детям – оставались неизменными. Это не просто подарки тысячам детей, это прикосновение к их судьбе, которое меняет жизнь к лучшему и дарит веру в чудо. Только за последние 14 лет подарки получили почти 1 000 000 детей", – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

Во время онлайн-урока был представлен второй сезон сериала "Твоя суперпрофесія" познакомит подростков с рядом востребованных сейчас профессий, таких как сторителлер, ведущий/интервьюер и фото/видео монтажер.

"В сериале представлены специальности, которые способны обеспечить быстрый социальный лифт для подростков, которые уже задумались над выбором дела своей жизни. Он призван помочь им получить работу, чтобы начать обеспечивать себя в самостоятельной жизни", – сказала одна из ведущих онлайн-урока, известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик.

С первым сезоном сериала можно ознакомиться по ссылке.

Также в онлайн-уроке принял участие выпускник проекта "Твоя суперсила". Он поделился своим опытом и рассказал о первых шагах на пути к выбранной профессии. Приятным сюрпризом для участников стало общение с "секретными гостями" - футболистами ФК "Шахтер" Андреем Пятовым и Анатолием Трубиным, а также певицей Alina Pash. На своем примере они показали, что достичь поставленной цели вполне реально.

Во время трансляции урок смотрели более 5 тысяч пользователей. Таким образом, мотивационный онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" стал наиболее массовым и установил национальный рекорд Украины.

Первые мотивационные встречи в рамках новогодней акции состоялись в декабре 2018 года. Тогда воспитанники пяти интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты, получали знания о том, как выбрать профессию, проходили профориентационные тесты, попробовали себя в пяти популярных профессиях. Всего с декабря 2018 года 10 послов Фонда Рината Ахметова провели 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 1000 воспитанников.

Смотрите урок прямо сейчас.

Автор: Иван Бойко