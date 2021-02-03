В 2020 году выросло количество нападений на ЛГБТ-центры и мероприятия, а сексуальная ориентация и гендерная идентичность незащищены украинским законодательством.

В 2020 году правозащитники зафиксировали 188 случаев нарушений прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе относительно ситуации с правами ЛГБТ-сообществ в Украине, который во время онлайн-конференции представил эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрей Кравчук.

По словам Кравчука, карантинные ограничения в отношении массовых мероприятий и физического общения способствовали резкому уменьшению задокументированных в 2020 году центром «Наш мир» случаев нападений, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ в Украине: 188 против 369 в 2019 году.

«В остальном, ситуация в этой сфере принципиально не изменилась: праворадикальные группировки отслеживали и пытались сорвать любые мероприятия ЛГБТ, а эффективность действий полиции по предупреждению и противодействию их нападениям в целом была низкой», – говорится в докладе.

Несмотря на уменьшение общего количества нарушений прав ЛГБТ в 2020 году по сравнению с 2019-м, выросло количество агрессивных нападений на ЛГБТ-центры и мероприятия (с 11 до 24).

Читайте такжеКиевский Нацкорпус устроил акцию против ЛГБТПреимущественно от гомофобной или трансфобной агрессии, дискриминации и других нарушений страдали представители ЛГБТ-сообществ крупных городов. В частности, больше всего случаев нарушений прав ЛГБТ в 2020 году зафиксировано в Киеве и Киевской области – 67, Одессе и области – 26, Житомире и области – 20, а также в Харькове – 12.

Чаще всего представители ЛГБТ-сообщества подвергаются агрессии от праворадикальных и консервативных группировок и организаций, в частности со стороны организации «Традиция и порядок».

Эффективность расследований преступлений на почве ненависти и нетерпимости, по словам Андрея Кравчука, низкая. Данные Нацполиции и независимых наблюдателей о таких преступлениях за 2019 год разнятся в 10 раз: полиция сообщает о 14 случаях, а независимые наблюдатели – о 145.

Как отметила правовая советница Общественного центра правосудия Юлия Лесная, правоохранители часто не открывают уголовные производства по факту нарушения прав представителей ЛГБТ-сообщества. По ее словам, правозащитники, юристы и активисты тратят много времени, чтобы добиться этого.

Эксперты отметили, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность незащищены украинским законодательством, поэтому правоохранители открывают производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Кроме того в адрес представителей ЛГБТ-сообщества часто употребляют язык вражды некоторые общественные деятели и организации, в частности религиозные.

«Религиозные сообщества являются не просто оппонентом, а врагом ЛГБТ-сообществ в Украине... Уже более 20 лет мы встречаем полное невосприятие... Они отрицают любые шаги для улучшения положения ЛГБТ и значительно консервативнее своих западных единоверцев... Они прибегают к лживой риторике и пропаганде...», – пояснил Андрей Кравчук.

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Автор: Антонина Доломанжи