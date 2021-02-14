В польском селе Слушкув обнаружен средневековый клад, который насчитывает шесть с половиной тысяч монет начала XII века.

Археологам удалось отыскать большой горшок, наполненный старинными монетами. В горшке были спрятаны 6,5 тысячи монет начала XII века, большинство из которых серебряные динары.

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Об этом сообщает The History Blog.

"Вместе с монетами нашли и четыре золотых кольца: два обручальных кольца и два перстня. На одной из обручальных колец удалось разобрать надпись на кириллице: "Господи, помоги рабе твоей Марии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как вероятную хозяйку перстня специалисты называют жену воеводы Петра Власта. Сведений о ней немного. По одной из версий, она была дочерью Святополка Изяславича, великого князя Киевского от 1093 до 1113 года. По другой версии, Мария была дочерью князя Олега Святославича.

Историки выдвинули довольно смелую гипотезу, согласно которой клад мог быть приданым Марии. В таком случае спрятать его могли 1146 года, когда началась междоусобица между наследниками Болеслава III. По приказу Владислава II, Власта был схвачен, ослеплен и лишен языка. После этого воевода покинул Польшу и бежал в Киевскую Русь.

Что этому предшествовало

В январе в Венгрии археологи обнаружили клад из семи тысяч серебряных и золотых монет, который предварительно датировали 1520 годом.

Во времена, когда был закопан клад, на него можно было купить семь лошадей. Сегодня же его общая стоимость приравнивается к стоимости элитного автомобиля.

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Автор: УНИАН