Работа над созданием Трибунала началась еще в конце февраля 2022 года.

Албания готова присоединиться к основной коалиции стран, которая работает над созданием специального трибунала с целью наказания Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с албанским коллегой Игли Хасани.

"Я поблагодарил Албанию за непоколебимую поддержку и солидарность с Украиной. Мы определили пути наращивания оборонного сотрудничества, с особым акцентом на артиллерийских снарядах. Албания планирует вскоре открыть посольство в Киеве. Я высоко ценю это решение, которое значительно усилит наши двусторонние отношения. Я также благодарю Албанию за ее готовность присоединиться к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - сообщил Кулеба.

Главы МИД Украины и Албании отметили совместное эффективное сотрудничество в рамках международных организаций.

В то же время в Декларации саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", которую одобрили лидеры Украины, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии и Румынии, выражается решительный настрой привлечь к ответственности виновных за преступление агрессии и другие жестокие преступления против Украины.

"Мы подчеркнули нашу твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, ответственных за преступление агрессии, преступления против человечности и другие жестокие преступления по международному праву, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне, в частности через работу Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда с целью обеспечения полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях против Украины", - говорится в декларации.

Украина создает Трибунал для России

Работа над созданием трибунала началась еще в конце февраля 2022 года. В начале июля 2023 года в Гааге (Нидерланды) начата работа Международного центра по уголовному преследованию за совершение преступления агрессии против Украины. Это промежуточный результат на пути к созданию Трибунала.

Существуют разные пути создания Трибунала. Один из них нереалистичен, потому что для этого требуется решение Совета безопасности ООН, в котором РФ является постоянным членом. Другой путь лежит через заключение многостороннего международного договора между государствами, которые соглашаются создать определенный судебный орган.

Еще один вариант - это создание интернационализированных судов, когда судебный орган основывается на основе национальной судебной юрисдикции, но к нему добавляются существенные международные элементы.

Ранее в США заявили, что поддерживают "гибридный трибунал", потому что "это будет как раз международный, интернационализированный трибунал, но на основе юридической системы Украины".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина поддерживает свое видение по созданию специального трибунала с целью наказания за преступления против нашего государства президента России Владимира Путина и его окружения, а не формат "гибридного трибунала".

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