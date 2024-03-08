Организаторам незаконного голосования, в том числе социологических опросов и экзит-полов, грозит уголовная ответственность.

Проведение российских выборов на временно оккупированных территориях Украины является попыткой легитимизировать эту оккупацию. Социологическая ассоциация Украины призвала украинцев не участвовать ни в каких мероприятиях, связанных с "выборами президента РФ", на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

В Ассоциации отметили, что Украина, а также большинство стран мира и международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, не признают и осуждают проведение российских выборов на захваченных украинских территориях.

"Социологическая ассоциация Украины призывает украинцев и, в частности, специалистов-социологов, которые вынужденно находятся на оккупированной территории Украины, избегать участия в избирательном процессе, социологических опросах, экзит-полах и других публичных и непубличных мероприятиях, которые легитимизируют оккупационную власть", - говорится в заявлении Ассоциации.

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Социологи напомнили, что добровольное участие в организации и проведении незаконных выборов или референдумов на временно оккупированных территориях Украины, так же как и публичные призывы к их проведению, является уголовным преступлением - ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Выборы президента РФ

Как писал УНИАН, голосование на выборах президента РФ будет проходить в течение трех дней - 15-17 марта. Поскольку Кремль уже вписал в российскую конституцию сразу шесть административных регионов Украины (АР Крым, город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области), голосование будет проводиться в том числе и на территориях Украины, которые сейчас удерживает оккупационная армия.

В СНБО посоветовали украинцам отказаться от участия в этом голосовании. Ведь целью этих "выборов" РФ является легитимизация полномасштабного вторжения и сбор информации об украинских гражданах для дальнейшей насильственной паспортизации и мобилизации.

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