По словам адвоката, если подозреваемый вернется в воинскую часть, дело в отношении него могут закрыть.

Правоохранительные органы готовят ходатайство о содержании под стражей задержанного военнослужащего 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно покинул свою часть. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в прокуратуре.

Напомним, военному объявили подозрение по статье о дезертирстве. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения.

В то же время военный адвокат Роман Лихачев рассказал СМИ, что самовольное оставление части - это случай, когда человек ушел из конкретной воинской части и просто не хочет в нее возвращаться, но при этом не против служить. При этом, как следует из заявлений Гнездилова, "умысел якобы направлен на то, что он не хочет служить вообще", именно поэтому дело квалифицировали как дезертирство.

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Впрочем, как сказал юрист, если Гнездилов вернется в воинскую часть, дело в отношении него могут закрыть.

Публичное СОЧ Гнездилова

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Гнездилов публично заявил о СОЧ. Он опубликовал пост, в котором раскритиковал отсутствие демобилизации, и объявил о самовольном оставлении части до установления четких сроков службы или своего 25-летия.

Поступок военного вызвал бурные споры в сети. Его бригада сообщила о начале служебного расследования, а Оперативное командование "Запад" призвало украинцев "защищаться, а не заниматься общественным активизмом". В заявлении также говорилось, что случаи СОЧ снижают эффективность самих бригад.

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