Сейчас надо защищаться, а не "заниматься общественным активизмом", заявили в командовании.

В Оперативном командовании "Запад" раскритиковали бойца 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично объявил о самовольном оставлении части.

В своем Telegram-канале они признали, что проблема отсутствия конечных сроков военной службы действительно существует, однако для ее решения необходимо победить в войне. Также командование возмутилось тем, что в этой дискуссии не говорят о главном виновнике - России.

"Никто не придумал просто так мобилизовать миллион украинцев. Никто не хочет тратить большую часть бюджета на армию. Никто не поддерживает закрытые границы. Это делается не потому, что кто-то хочет поиграть. Это делается, потому что мы должны это делать. Потому что есть враг. Есть Россия. Есть 2-миллионная российская армия, которая продолжает наступать. Есть каждый день ракетные удары по нашим мирным городам. Есть миллионы вынужденных беженцев. Есть оккупированные города. Есть разрушенные заводы, школы, дороги, мосты. Есть погибшие. Вот что является нашей проблемой", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что сейчас украинцам "нужно защищаться, а не заниматься общественным активизмом", а самовольное оставление части приводит к ухудшению эффективности обороноспособности.

"То есть, он ставит под удар не себя, а именно своих конкретных побратимов. Кто-то должен отработать и за себя, и за него", - добавили в Оперативном командовании.

СЗЧ Гнездилова

Как сообщал УНИАН, на днях украинский военный сообщил в сети, что самовольно покидает часть. Гнездилов возмутился отсутствием демобилизации, отметив, что хочет привлечь внимание к серьезной проблеме.

Некоторые военнослужащие раскритиковали такой поступок, а 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада начала служебное расследование

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