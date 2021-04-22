В частности, он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений, систему охраны и собирал секретную информацию о военнослужащих и их семьи.

На Житомирщине задержали местного жителя, который по заказу ФСБ России выполнял задания, наносящие вред обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте такжеФСБ задержала в Крыму мужчину, который якобы передавал данные украинской разведкеПо данным следствия, житель города Бердичев в течение января-апреля из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с представителем ФСБ России, действуя под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задания.

«В частности, он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и «слепых зон», систему охраны, а также собирал частную информацию о военнослужащих и их семьи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконно добытые сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, он передавал различными видами связи.

Задержание агента ФСБ России: что еще известно

По месту жительства задержанного провели санкционированный обыск, во время которого изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По информации СБУ, задержанный за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях региона. Во время обысков правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ.

Подозреваемый признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности. В частности, установлено, что для выполнения задания российских кураторов агент должен был:

провести видеосъемку двух военных объектов;

собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;

установить места жительства военнослужащих.

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Авторы: Светлана Макринская, Катерина Шварц