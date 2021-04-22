На Житомирщине задержали местного жителя, который по заказу ФСБ России выполнял задания, наносящие вред обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Читайте такжеФСБ задержала в Крыму мужчину, который якобы передавал данные украинской разведкеПо данным следствия, житель города Бердичев в течение января-апреля из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с представителем ФСБ России, действуя под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задания.
«В частности, он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и «слепых зон», систему охраны, а также собирал частную информацию о военнослужащих и их семьи», - говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконно добытые сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, он передавал различными видами связи.
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По месту жительства задержанного провели санкционированный обыск, во время которого изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Ему сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По информации СБУ, задержанный за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях региона. Во время обысков правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ.
Подозреваемый признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания о своей противоправной деятельности. В частности, установлено, что для выполнения задания российских кураторов агент должен был:
- провести видеосъемку двух военных объектов;
- собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные;
- установить места жительства военнослужащих.
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