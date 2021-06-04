Сейчас на территории страны осталось 42 "криминальных авторитета", в отношении которых длится процедура выдворения из Украины.

Из Украины выслали 34 "вора в законе" и 69 "криминальных авторитетов" из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

По его словам, сегодня правоохранители представили отчет, согласно которому с начала года на территории Украины находилось 34 человека со статусом "вор в законе".

"На сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения СНБО их 17, сегодня ни одного преступника, который есть под этими "атрибутами", в нашей стране нет", – отметил Данилов.

Читайте такжеИз Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Зюзя" (видео)Кроме того, он добавил, что среди 111 "криминальных авторитетов", которые находились в Украине и попали под санкционные списки СНБО, сейчас на территории страны остались 42.

В отношении них продолжается процедура выдворения из Украины.

"33 из них находится под следствием... Министр считает, что в ближайшее время... у нас здесь так же будет ноль", – уточнил секретарь СНБО.

"Воры в законе" и "криминальные авторитеты": санкции СНБО

14 мая СНБО ввел полный набор санкций, которые можно применить к физическим лицам, против 557 "воров в законе". Из них 542 – это граждане иностранных стран и 15-граждане Украины.

Кроме того, СНБО применил санкции против 111 так называемых "криминальных авторитетов".

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Автор: Антонина Доломанжи