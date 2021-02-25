Морская администрация вымогает взятки или долю в бизнесе и у тренировочных центров, которые должны получать лицензию на подготовку моряков, сообщают журналисты.

Годовой объем взяток в морском образовании составляет 6 миллионов долларов. Как утверждают журналисты, эту схему возглавляет министр инфраструктуры Владислав Криклий – именно к нему в итоге стекается львиная доля этих денег.

Программа «Гроші», выходящая на канале 1+1, опубликовала журналистское расследование, посвященное коррупционной схеме в системе образования украинских моряков.

Основатель общественной организации «Украинское объединение моряков» Кристина Король сообщила журналистам, что на сегодняшний день моряки не могут получить ни один морской документ без участия посредников и взяток. Неофициальная стоимость морских сертификатов достигает 3 тысяч долларов, а в некоторых случаях даже 8 тысяч долларов.

В то же время, морские агенты-посредники в интернете предлагают возможность обойти все учебные процедуры и оформить документы моряка буквально за один день. Журналисты рассказали, что один из таких агентов по имени Татьяна Мещерякова назвала сумму за помощь в получении 10-ти сертификатов капитана - 7900 долларов.

Морская администрация вымогает взятки или долю в бизнесе и у тренировочных центров, которые должны получать лицензию на подготовку моряков. Если они не получают лицензии, то морякам просто негде готовиться. Так, директор одного из тренировочных центров Иван Погорелый сообщил журналистам, что трижды подавал заявку на продление лицензии, но ему не отвечают уже год, потому что он не дал взятку и не поделился бизнесом.

«Моряки гибнут в море коррупции, которую возглавляет Криклий», - утверждает Кристина Король.

По данным журналистов-расследователей, морских агентов курируют представители Государственной морской администрации. Все собранные с моряков деньги идут в «черную кассу» к бывшему сотруднику морской инспекции Игорю Зозуле, который является членом общественного совета при Морской администрации. В 2013 году Зозуля был фигурантом уголовного дела о взятках в сфере морского образования.

Как утверждают журналисты программы «Гроші», сбором взяток занимается также Олег Вахрушев, бывший член Партии регионов и депутат Одесского облсовета. В 2010 его поймали на взятке в 200 тысяч долларов, а в 2014 уволили из экологической инспекции за фальшивый диплом о высшем образовании. Эти двое передают деньги другу министра Криклия со времен совместной работы в МВД (МРЭО) Игорю Щедрову, а Щедров в свою очередь – Криклию, отмечают расследователи.

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Автор: УНИАН