Сообщение об осуждении военнопленных британцев и марокканца к смертной казни очень тригернуло... Так называемый "верховный суд" так называемой "ДНР" своим существованием не только оскверняет словосочетание "верховный суд", но и своими действиями порочит сам институт правосудия как таковой.

Группировка "ДНР" приговором Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвинили в "наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР"", приговорила к смертной казни. Теперь им грозит расстрел.

Женевские конвенции 1949 года запрещают любые незаконные акты в отношении военнопленных, и обязывают вести себя гуманно с военнослужащими, которые находятся в плену. Иностранцы, которые служат в украинской армии, имеют статус комбатантов

Показушный спектакль под названием "верховный суд "ДНР"" набрал немало оваций у жителей "Мордора". Для орды это вполне нормально: приговорить кого-то к расстрелу в 21 веке, и какая разница, что они в плену? А разница немалая.

Ведь Женевские конвенции 1949 года запрещают любые незаконные акты в отношении военнопленных, и обязывают вести себя гуманно с военнослужащими, которые находятся в плену. Иностранцы, которые служат в украинской армии, имеют статус комбатантов. Поэтому они точно подпадают под действие Женевских конвенций. Потому что Европейская конвенция запрещает использовать смертную казнь в качестве наказания.

Это означает, что так называемые судьи так называемого верховного суда так называемого ДНР - военные преступники. И с 9 июня 2022 года имеются основания для их уголовного преследования.

И, в отличие от тех, кого они одним росчерком пера приговорили к смертной казни, им не грозит смерть. По иронии судьбы - только трибунал и лишение свободы. Когда их поймают, они будут утверждать, что, в понимании Конвенции, являются людьми. И имеют права. Права человека. Поверьте, они точно вспомнят об этом на скамье подсудимых. Однако они не вспомнят, что лишили права на жизнь других людей.

Но даже если бы был опровергнут тот факт, что эти убийцы люди (потому что только звери могут быть такими жестокими), их все равно защищал бы закон, запрещающий жестокое обращение с животными.

В случае с "верховным судом "ДНР"" это вообще не правосудие, а убийство, совершенное с особой жестокостью организованной преступной группировкой. А хитросплетение судеб так называемых судей приведет к тому, что те, кто вчера судили, завтра сами станут осужденными

Справедливо? Гуманно?

И тут вспоминается философский диалог из романа Толкиена:

"- Он заслуживает смерти!

- Заслуживает, и не только он. Многие из живых заслуживают смерти, а многие из тех, кто умер - жизни.

Ты можешь вернуть им жизнь? Тогда не спеши осуждать на смерть. Никому, даже мудрейшим из мудрых, не дано видеть все хитросплетения судьбы".

Это я к тому, что земное правосудие бывает несправедливым. В случае с "верховным судом "ДНР"" это вообще не правосудие, а убийство, совершенное с особой жестокостью организованной преступной группировкой. А хитросплетение судеб так называемых судей приведет к тому, что те, кто вчера судили, завтра сами станут осужденными.

Татьяна Огневьюк, кандидат юридических наук, голова Юридической ассоциации "Добросуд", адвокат