Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слова года. Главным в 2021 году стало слово "вакцина".
Об этом сообщили на сайте "Мыслово".
Все выбранные слова прошлого года оказали определяющее влияние на жизнь людей и язык.
По мнению специалистов, слово "вакцина" и производные от него слова, в том числе и "вакцинация", полностью доминировали в обществе в прошлом году.
Читайте такжеНа "корейской волне": Оксфордский словарь добавит 26 корейских слов к английскому языкуВ перечень важных производных или связанных с вакциной слов 2021 года вошли:
- "антивакцинатор" – противник вакцинации;
- "ревакцинация" – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты;
- "бустерная доза" – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация;
- "иммунизация" – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации;
- "иммунитет" - способность организма противостоять воздействию вредных внешних факторов;
- "ковидная тысяча" или "тысяча Зеленского" – инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации.
"Мыслово" также определило другие слова, которые очерчивали публичный дискурс 2021 года. В перечень вошли:
- "Велике будивництво" – инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры;
- "деолигархизация" – борьба с олигархами;
- "земля" - в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины;
- "вагнергейт" – провалена спецоперация украинских спецслужб, которая имела целью задержания наемников российской частной военной компании Вагнера;
- "война" - агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил у границ Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.
"Мыслово" выбирает слово года уже в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и социальная значимость. Главными словами в прошлые годы были:
- 2020 год – "коронавирус";
- 2019 – "диджитализация";
- 2018 - "томос";
- 2017 – "безвиз";
- 2016 – "коррупция";
- 2015 - "блокада";
- 2014 – "киборги";
- 2013 – "Евромайдан".
Как сообщал УНИАН, ранее Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. В этом году им стало слово vax (то есть" вакцина", "вакцинация", "вакцинация").