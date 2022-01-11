Оно имело определяющее влияние на жизнь людей и язык.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слова года. Главным в 2021 году стало слово "вакцина".

Об этом сообщили на сайте "Мыслово".

Все выбранные слова прошлого года оказали определяющее влияние на жизнь людей и язык.

По мнению специалистов, слово "вакцина" и производные от него слова, в том числе и "вакцинация", полностью доминировали в обществе в прошлом году.

Читайте такжеНа "корейской волне": Оксфордский словарь добавит 26 корейских слов к английскому языкуВ перечень важных производных или связанных с вакциной слов 2021 года вошли:

"антивакцинатор" – противник вакцинации;

"ревакцинация" – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты;

"бустерная доза" – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация;

"иммунизация" – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинации;

"иммунитет" - способность организма противостоять воздействию вредных внешних факторов;

"ковидная тысяча" или "тысяча Зеленского" – инициатива президента Зеленского, направленная на стимулирование вакцинации.

"Мыслово" также определило другие слова, которые очерчивали публичный дискурс 2021 года. В перечень вошли:

"Велике будивництво" – инициатива Зеленского, направленная на развитие инфраструктуры;

"деолигархизация" – борьба с олигархами;

"земля" - в связи с открытием рынка сельскохозяйственных земель и наибольшим урожаем зернобобовых культур в истории Украины;

"вагнергейт" – провалена спецоперация украинских спецслужб, которая имела целью задержания наемников российской частной военной компании Вагнера;

"война" - агрессивная риторика и немотивированное размещение Россией значительных военных сил у границ Украины в конце года привели к широкой дискуссии о возможности полномасштабного вторжения РФ.

"Мыслово" выбирает слово года уже в девятый раз. Основными критериями при выборе слова года являются его популярность и социальная значимость. Главными словами в прошлые годы были:

2020 год – "коронавирус";

2019 – "диджитализация";

2018 - "томос";

2017 – "безвиз";

2016 – "коррупция";

2015 - "блокада";

2014 – "киборги";

2013 – "Евромайдан".

Как сообщал УНИАН, ранее Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. В этом году им стало слово vax (то есть" вакцина", "вакцинация", "вакцинация").

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