"Не быкуй, бл*ть!": появилось видео драки заместителя Кличко с полицейскими

Слончак вышел из авто и начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками.

В сети появилось видео конфликта между правоохранителями и заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Владимиром Слончаком, который перерос в драку.

Кадры появились в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Видео было снято на полицейский регистратор. На нем слышно, что чиновник говорил нервно, повышал голос.

"Чего ты вы*буешься, неЕ быкуй, бл*ть! Давай посмотрим, какие ты две машины пропустил! Включай, бл*ять, камеры, куда ты смотришь?" – говорил Слончак.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

На видео зафиксировано, что Слончак вышел из авто и начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Чиновника задержали, а милиционеру вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

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Напомним, на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю, который забыл включить фары. За рулем находилась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Также в салоне находился Слончак.

Костенко отказалась от прохождения любых тестов на состояние опьянения.

Сегодня стало известно, что Виталий Кличко уволил Владимира Слончака с должности заместителя председателя КГГА.