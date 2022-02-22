Журналист возмутился "рассуждениями" Путина об Украине.

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон эмоционально раскритиковал российского президента за его "исторический" спич об Украине, озвученный накануне вечером.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Наблюдая за Путиным, Гордон сделал вывод, что, говоря об Украине, тот был в ярости.

"У меня было впечатление, что он говорит как о девушке - хотел взаимности, а девушка его не хочет. А он - нет, ты будешь моя! А она - нет, я не хочу. И он - все равно я тебя поймаю, изнасилую, все равно моей будешь! Маньяк, чистый маньячила. Он так злился, так говорил об Украине, с такой ненавистью", - отметил журналист.

Его также возмутили слова Путина о том, что "Ленин и Сталин дали все Украине".

"У него в голове просто пересношались Ленин со Сталиным и тараканы с мышами, у меня такое впечатление. Полное непонимание реальности. Это говорит человек в 21-м веке, который знает, какой террор был на территории Советского Союза, как убивали миллионы людей. За то, что они мыслили не так как это быдло, которое захватило власть. И он об этом говорит "Вот они устроили декоммунизацию, я вам дам декоммунизацию". Скотина ты!", - эмоционально высказался Гордон.

Отметим, накануне Гордон жестко "остудил" Путина в новом видео.

Напомним, 21 февраля президент РФ Путин заявил, что "современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он также озвучил ряд лживых заявлений и фейков об Украине, после чего заявил о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".