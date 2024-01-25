По ее словам, собратья за нее сильно переживают и им это не нравится.

Елена Рыж, стрелок-санитарка в штурмовой роте 47-й ОМБр "Магура" рассказала, что в Украине для женщин условия мобилизации тяжелее.

"Высшее образование должно быть обязательно - исключение только для медиков, медицинское направление. У мужчин такого нет. Второе: ТЦК не очень хочет принимать девушек. Третье, ТЦК не принимает девушек без отношения к конкретному подразделению", - сказала она в интервью "Суспильному".

Рыж рассказала, что у нее "такой опыт прекрасен, а у многих девушек он другой".

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"Немногие из командования принимают девушек, особенно на боевых должностях. Бывает, скептически относятся, или еще и хуже - свысока, и прям унижают. И не только из командования, но и из побратимства есть такие истории. Говорили ли мне собратья, что девушкам не место в окопах? Почти все. Им не нравится, что я с ними хожу на передовую. И не потому, что плохо себя там веду, не делаю свою работу - наоборот. Просто они за меня сильно переживают и им это не нравится. Но они знают, если я ухожу, они могут на меня положиться", - пояснила защитница.

Она рассказала, что когда собиралась идти на службу, дала себе слово быть собой.

"И когда приходила в ТЦК - девушка с фиолетовыми волосами, улыбка от уха до уха, глаза светятся - может, и следовало ожидать от этих мужчин пренебрежения. Но у меня такого не было. Меня даже главный по ТЦК приглашал в кабинет и предлагал: давайте, мы вас отправим на учебу за границу, вы будете медиком, но откажетесь от отношения к 47-й бригаде. Я такая: спасибо за доверие, но хочу в 47-ю", - добавила военнослужащая.

Мобилизация женщин в Украине - мнения

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин, поскольку в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не непосредственно на фронте, но и в тылу.

Главный сержант одного из подразделений 129 бригады ТРО с позывным "Каспер" заявил, что женщинам не место на боевых позициях. В его понимании это некое "ноу-хау". При этом он заметил, что женщины в его подразделении тоже служат.

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