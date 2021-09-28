Парень и девушка сами принесли ребенка в роддом, но сначала сказали, что нашли ребенка.

В Кропивницком молодые родители отказались от новорожденной дочери.

Об этом Суспільному рассказала главный врач кропивницкого роддома Людмила Романив. Ребенок, по ее словам, недоношенный, но здоровый.

По словам Романив, новорожденную в роддом принесли парень с девушкой в пятницу, 24 сентября. Сказали, что нашли ее под мостом: "Врачи заподозрили, что это мама ребенка и вызвали полицию. Девушка призналась, что это она родила, но ребенок ей не нужен".

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Ребенка осмотрели врачи, рассказала Людмила Романив: "Девочка недоношенная, но здоровая. Была переохлаждена. Сейчас находится под наблюдением врачей".

Девушка написала отказ от ребенка. Главный врач отметила, что работники роддома пытались повлиять на решение матери, но безрезультатно.

Как сообщал УНИАН, в июле Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами, которые наладили схему "поставки" иностранцам младенцев вроде бы в пределах программы суррогатного материнства.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

Автор: Виолетта Орлова