Украинские правоохранители закрыли уголовное дело о предполагаемых пытках детей во время съемок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
«На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств сотрудники полиции сделали вывод, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных правонарушений», — рассказали правоохранители.
Читайте такжеФильм " Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского получил гран-при европейского кинофестиваляВ съемках принимали участие воспитанники Харьковского детского дома. Полицейские допросили директора учреждения, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников заведения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.
«Следователи установили, что в фильме "ДАУ. Дегенерация", распространенном в открытом доступе в сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости», — сообщили в полиции.
На основании ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители закрыли уголовное производство.
Что известно о скандале со съемками фильма «ДАУ. Дегенерация»
- В апреле 2020 года в сети появилась информация об участии украинских младенцев-сирот в съемках фильма «Дау. Дегенерация» — ленты российского режиссера Ильи Хржановского о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау.
- Режиссера раскритиковали за демонстрацию кадров с воспроизведением опытов над малышами, а детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в полицию с требованием расследовать привлечение младенцев к съемкам.
- Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.
- В харьковском Доме ребенка объяснили, что детей, которых отдали для съемок, сопровождали медсестры, а врачи осматривали малышей до и после съемок.
- Режиссер фильма Илья Хржановский назвал негативную реакцию по демонстрации опытов с использованием настоящих младенцев в ленте, мракобесием. По его словам, со всеми детьми находились медсестры и нянечки, а ему было важно показать в фильме именно малышей из детского дома, от которых отказались родители.
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