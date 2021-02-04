Правоохранители не нашли в действиях авторов ленты «ДАУ. Дегенерация» никаких уголовных правонарушений.

Украинские правоохранители закрыли уголовное дело о предполагаемых пытках детей во время съемок фильма «Дау. Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

«На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств сотрудники полиции сделали вывод, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных правонарушений», — рассказали правоохранители.

Читайте такжеФильм " Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского получил гран-при европейского кинофестиваляВ съемках принимали участие воспитанники Харьковского детского дома. Полицейские допросили директора учреждения, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников заведения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.

«Следователи установили, что в фильме "ДАУ. Дегенерация", распространенном в открытом доступе в сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости», — сообщили в полиции.

На основании ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители закрыли уголовное производство.

Что известно о скандале со съемками фильма «ДАУ. Дегенерация»

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Автор: Катерина Комолова