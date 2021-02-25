Одна из родительниц заявила: она не хочет, чтобы ее ребенок «сидел за одним столом с «малоимущми».

В Криворожской общеобразовательной школе №1 между родителями одного из классов возник конфликт на почве так называемых «школьных поборов». Часть родителей начала оскорблять тех, кто по тем или иным причинам отказывается сдавать деньги на «школьные нужды».

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На ситуацию обратил внимание блогер Алексей Таймурзин, который выложил скриншоты переписки родительского чата.

Судя по переписке, проблема началась с того, что не все родители сдали деньги на день рождения учительницы.

Обсуждение скатилось в оскорбления и травлю на имущественной почве. Одна из родительниц заявила: она не хочет, чтобы ее ребенок «сидел за одним столом с «малоимущми».

«Я за отдых и любой кипиш для детей нормальной половины класса. А кормить «свиней» и их спонсировать не собираюсь», - написала она.

У разгневанной родительницы нашлись сторонники. Они сетуют, что многие родители «убегают» с родительских собраний, чтобы не обсуждать финансовые вопросы.

Переписку, очевидно, показал блогеру один из родителей класса. По его словам, на родителей оказывают давление, требуя сдавать деньги на праздники и даже на покупку телевизора, хотя дети учатся уже в 11 классе.

Переписка вызвала бурное негодование у пользователей Facebook. Недовольным родителям предлагают отдавать детей в частные школы, где роль «малоимущих» примеряют на себя уже они.

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Автор: УНИАН