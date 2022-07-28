Видимо, с преподавательницей молодежь спорила и по развязанной Россией войне в Украине.

Преподавательница Харьковского национального юридического университета имени Я. Мудрого вслед за кремлевской пропагандой рассказывала студентам о "нацистском" "Азове".

Во время онлайн-включения между студентами и преподавательницей состоялась жаркая дискуссия, так как женщина утверждала, что украинские военные "Азова" являются якобы "нацистами".

Весь разговор на аудио, опубликованное в сети, не попал, но, видимо, с преподавательницей молодежь спорила и по развязанной Россией войне в Украине.

"Скажите мне, пожалуйста, а символика "Азова" никак не связана с немецкой символикой времен Третьего Рейха?" - намекнула женщина.

На что последовал ответ одной из студенток, что в символике "Азова" есть старинные элементы, в том числе руны.

Это объяснение женщину не успокоило. Уже через несколько секунд она заявила, вторя российским пропагандистам, что над украинскими воинами должен состояться процесс по типу Нюрнбергского.

Как писал УНИАН, российский турист в одном из отелей Турции угрожал украинкам из Харькова избиением за украинский язык.

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