Блогерша в достаточно резкой форме вспомнила украинских исполнителей, обозвав их "безвкусицей" и "бесталанной рвотой".

Львовская блогерша Кристина Горун под никнеймом "chornamamba" в Instagram вступилась за мужчин, которых ранее задержали после скандала с прослушиванием песен Григория Лепса в центре Львова. Однако после обнародования скриншотов с ее страницы Горун "дала заднюю" и объяснила, что якобы имела в виду совсем другое.

Накануне Кристина опубликовала в Instagram Stories, в которых на фоне фото фигурантов того же скандала написала, что и дальше будет слушать русскую музыку, а люди, которые сделали бы ей по этому поводу замечание, "пожалели бы, что на свет родились".

Далее блогерша в достаточно резкой форме вспомнила украинских исполнителей, обозвав их "безвкусицей" и "бесталанной рвотой", а всех несогласных с ее позицией - "раг*лятами".

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"Не за*бавывайте людей! Я же терплю этот п*здец в такси, в заведениях, на улице и так далее (имея в виду украиноязычную музыку - ред.). Вы, р*гулята, потерпите. Также не рекомендую мне что-то на это отвечать, потому что не стерпите", - написала Горун.

Позже блогерша подчеркнула, что за свои слова извиняться не станет.

Также в сеть "слили" частную переписку Кристины, в которой девушка назвала ВСУ "дном".

Скриншоты появились в Twitter и собрали немалую реакцию среди пользователей. В связи с чем страницу Кристины начали "штурмовать", на что та сначала ответила, что считает всех "м*калями", и продолжила защищать российскую группу Kisaru, которую упомянула в первых Stories.

Однако уже вскоре удалила все фото и видео и записала ролик, в котором пыталась оправдать реакцию на якобы запрет слушать российскую музыку. В то же время львовянка извинилась перед ВСУ за свои оскорбления, которые, как она утверждает, писала кому-то из знакомых в первые дни вторжения России.

Громко слушали песню Лепса в центре Львова - что известно о скандале

Вечером 7 мая в центре Львова, возле памятника Адаму Мицкевичу, произошел конфликт между львовянином Романом Гурским и парнями, которые в автомобиле Range Rover громко слушали песню российского исполнителя, сторонника Владимира Путина Григория Лепса.

После огласки истории в сети правоохранители получили ориентировку на любителей Лепса. Их остановили, завезли в полицейский участок, также военные вручили фигурантам скандала повестки.

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