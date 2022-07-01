Стрюк отметил, что восстановить коммунальную инфраструктуру без капитального строительства невозможно.

Россияне пытаются создать в оккупированном Северодонецке органы управления и восстановить работу коммунальных служб, в городе тяжелая ситуация с продуктами.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас в городе пытаются создать какие-то органы управления, восстановить коммунальные структуры, заманивая тех, кто остался, высокими зарплатами. Это все выглядит как поиск мобилизантов, чтобы пополнить ряды так называемых воинских формирований ЛНР", - сказал он.

Стрюк отметил, что восстановить коммунальную инфраструктуру без капитального строительства невозможно, поэтому жителям будет очень трудно в ближайшие времена.

"То, что касается продуктов питания, то ситуация достаточно тяжелая, регулярных поставок гуманитарных грузов в городе нет", - добавил глава ВГА.

Для тех, кто остался в оккупированном городе, путей выезда на подконтрольную Украине территорию нет, только в сторону РФ.

Как сообщал УНИАН, 25 июня председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что Северодонецк уже под оккупацией, уехать из города можно только через временно оккупированные территории.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, город разрушен на 90%, и "выживать там будет крайне трудно, восстановить коммуникации орки не смогут".

29 июня "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ.

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