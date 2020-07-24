"В Киеве жгут дома и авто": Кличко из-за событий последних дней обратился к правоохранителям

По его оценке, ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать.

Городской голова Киева Виталий Кличко на фоне волны сообщений о минировании обратился в правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию для усиления мер безопасности в столице.

Как отмечается в Telegram-канале Кличко, это делается для того, чтобы киевляне чувствовали себя защищенными.

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«Это и патрулирование в городе. Обеспечения правопорядка. И более эффективная работа по предупреждению возможных угроз. А также – задержания и привлечение к ответственности преступников. Так как мы видим, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, увы, оказываются ложными. Жгут дома и авто...», – сказал мэр Киева.

По его оценке, ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать.

«Этого нельзя допустить! Безопасность сегодня является одним из важнейших вопросов. И я благодарен сознательным киевлянам, которые, увидев подозрительные предметы в общественных местах, сообщают об этом в полицию», – добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в последние дни по Украине и Киеву прокатилась волна сообщений о минировании.

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