цей матеріал доступний українською

В центре Киева белорусы организовали акцию в поддержку протестующих в своей стране (фото)

16:08, 15 августа 2020
Общество
138 0
В Киеве состоялась акция в поддержку белорусов / фото Украинская правда

В акции приняли участие около сотни человек, в том числе белорусы, а также украинцы, об этом сообщает Громадське.

Читайте такжеВ Киеве возле посольства Беларуси активисты снова жгли фаеры (фото)

Люди держали в руках исторический бело-красно-белый флаг Беларуси и плакаты с призывами прекратить насилие над протестующими со стороны силовиков. Многие люди пришли также с цветами, по аналогии с протестующими в Беларуси, которые часто дарят их силовикам.

На акции также минутой молчания почтили память погибшего в Беларуси 10 августа протестующего Александра Тарайковського.

В конце акции участники встали в форме сердца.

В Киеве украинцы создали на мосту цепь солидарности с Беларусью / фото Украинская правда

Протесты в Беларуси: последние подробности

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на протесты против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • 14 августа Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.
  • Сегодня, 15 августа, в центре Минска тысячи людей пришли проститься с погибшим во время акции 34-летним Александром Тарайковским. По данным МВД страны, Тарайковский хотел бросить взрывное устройство у силовиков, но он взорвался у него в руке, из-за чего человек погиб. Однако очевидцы утверждали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. У погибшего осталась 3-летняя дочь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter