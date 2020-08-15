В центре Киева белорусы организовали акцию в поддержку протестующих в своей стране (фото)
16:08, 15 августа 2020Общество
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В акции солидарности приняли участие около сотни белорусов и украинцев.
В Киеве состоялась акция в поддержку белорусов / фото Украинская правда
В центре Киева, на пешеходном мосту и возле Арки Дружбы народов сегодня состоялась акция в поддержку белорусских протестующих.
В акции приняли участие около сотни человек, в том числе белорусы, а также украинцы, об этом сообщает Громадське.
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Люди держали в руках исторический бело-красно-белый флаг Беларуси и плакаты с призывами прекратить насилие над протестующими со стороны силовиков. Многие люди пришли также с цветами, по аналогии с протестующими в Беларуси, которые часто дарят их силовикам.
На акции также минутой молчания почтили память погибшего в Беларуси 10 августа протестующего Александра Тарайковського.
В конце акции участники встали в форме сердца.
В Киеве украинцы создали на мосту цепь солидарности с Беларусью / фото Украинская правда
Протесты в Беларуси: последние подробности
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на протесты против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- 14 августа Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.
- Сегодня, 15 августа, в центре Минска тысячи людей пришли проститься с погибшим во время акции 34-летним Александром Тарайковским. По данным МВД страны, Тарайковский хотел бросить взрывное устройство у силовиков, но он взорвался у него в руке, из-за чего человек погиб. Однако очевидцы утверждали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. У погибшего осталась 3-летняя дочь.
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