Проект государственной программы содействия овладению украинским языком сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

Кабинет министров не планирует принимать никаких решений, касающихся сокращения функционирование украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Правительством не планируется сокращение функционирования украинского языка согласно действующему законодательству Украины", - сказал Шмыгаль.

Читайте такжеКиевская блогерша оскандалилась заявлениями об украинском языке: "- звучит мерзко"В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет добавил, что проект государственной программы содействия освоению украинского языка в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве.

В Украине сегодня, 16 июля, начали действовать очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

Языковой закон в Украине

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы ходатайства утверждают, что закон не отвечает ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

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Автор: Леся Лещенко