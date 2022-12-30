Уже 18,5 миллионов украинцев пользуются приложением "Дия", где теперь можно оплатить налоги, получить ипотеку, пособие по безработице или статус внутренне перемещенной лица.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров заявил, дополнительной устойчивости Украины во время войны способствовала реформа диджитализации. Эта реформа охватывает и новые сферы.
"Уже 18,5 миллионов украинцев пользуются "Дией". Оплатить налоги, получить ипотеку, пособие по безработице или статус ВПЛ – все это теперь можно сделать быстро и просто. Цифровизация все глубже проникает во все сферы и становится одним из фундаментов для развития новой экономики", - подчеркнул Шмыгаль.
Отмечается, что за месяцы войны было добавлено три документа и 16 сервисов в приложение "Дия", еще 25 дополнительных услуг теперь есть на портале.
Услуги в "Дии": что известно
Со 2 ноября в приложении можно проверить нотариальный документ по QR-коду.
7 декабря в Украине разрешили пользоваться цифровым удостоверением водителя в "Дии".
14 декабря в приложении обновили COVID-сертификаты, теперь можно сгенерировать обновленный документ о получении четвертой дозы вакцины от коронавирусной болезни.
25 декабря в приложении "Дия" запустили опрос относительно даты празднования Рождества в Украине.