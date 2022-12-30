Во время войны в приложение было добавлено три документа и 16 сервисов.

Уже 18,5 миллионов украинцев пользуются приложением "Дия", где теперь можно оплатить налоги, получить ипотеку, пособие по безработице или статус внутренне перемещенной лица.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров заявил, дополнительной устойчивости Украины во время войны способствовала реформа диджитализации. Эта реформа охватывает и новые сферы.

"Уже 18,5 миллионов украинцев пользуются "Дией". Оплатить налоги, получить ипотеку, пособие по безработице или статус ВПЛ – все это теперь можно сделать быстро и просто. Цифровизация все глубже проникает во все сферы и становится одним из фундаментов для развития новой экономики", - подчеркнул Шмыгаль.

Видео дня

Отмечается, что за месяцы войны было добавлено три документа и 16 сервисов в приложение "Дия", еще 25 дополнительных услуг теперь есть на портале.

Услуги в "Дии": что известно

Со 2 ноября в приложении можно проверить нотариальный документ по QR-коду.

7 декабря в Украине разрешили пользоваться цифровым удостоверением водителя в "Дии".

14 декабря в приложении обновили COVID-сертификаты, теперь можно сгенерировать обновленный документ о получении четвертой дозы вакцины от коронавирусной болезни.

25 декабря в приложении "Дия" запустили опрос относительно даты празднования Рождества в Украине.