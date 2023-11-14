Родителей заставили отдать их в русскую школу.

С оккупированных российскими захватчиками территорий удалось вернуть еще четверых детей вместе с семьями.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014 -2021 гг.) Николай Кулеба. Он говорит, что двое детей весь прошлый год онлайн учились в украинской школе.

"Во время таких занятий, мать юных украинцев смотрела в окно и следила, чтобы в дом не ворвались солдаты РФ. Наконец российские военные начали угрожать родителям, что заберут их детей, отберут дом, а их самих депортируют. Поэтому семья была вынуждена отдать детей в российскую школу", - рассказал Кулеба.

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По его словам, в школе детей заставили завернуться в российский флаг и ходить в нем до конца уроков. Когда они устали и попросили у учительницы разрешения его снять, она согласилась, однако уже впоследствии вооруженный военный отругал их за "нелюбовь к России".

"В школьных коридорах дети постоянно видели таких солдат с оружием, которые стояли под классами и забирали на "воспитательные беседы" 10-летних украинцев за неосторожно сказанное "будь ласка" в классе. К счастью, дети успели походить в российскую школу лишь 4 дня, пока наши спасители не забрали семью оттуда", - добавил он.

Кулеба отметил, что команда Save Ukraine уже вернула из России и временно оккупированных территорий 204 детей.

Похищение детей из Украины: последние новости

Как известно, с начала полномасштабной войны российские захватчики вывозят на свою территорию украинских детей. Некоторых из них забрали у родителей на "отдых в лагеря".

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения обнаружила, что Москва создала на территории РФ и в Крыму сеть центров, в которых детей перевоспитывают и отдают на усыновление.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконной депортацией детей. Также в причастности к похищению детей и размещению их на территории Беларуси обвиняют Александра Лукашенко.

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