Украинский ученый заявил, что к нему пришли из СБУ после акции протеста против Шкарлета

25 июня Кабинет министров Украины назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

Сотрудник Национальной академии наук Украины Антон Сененко заявил, что к нему пришел сотрудник СБУ пообщаться об акции протеста против новоназначенного и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом Сененко написал в Facebook.

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«Ну что, друзья, сегодня ко мне в Институт приходил куратор из СБУ. Пообщаться об акции протеста, состоявшейся в прошлый четверг, вчера против назначенного министра. То есть, пришел не в прошлую пятницу, не в понедельник, а на следующий день после назначения. Конечно, это совпадение», – пошутил ученый.

Сотрудник СБУ интересовался, в частности, кто организатор акции, не платили ли протестующим за участие и спрашивал о них данные. Сененко заметил, что фамилия и.о. министра в разговоре не звучала.

«Со своей стороны я поинтересовался, почему такой интерес к моей персоне? Куратор ответил, что ничего такого, это просто его работа, и они проверяют информацию об акции протеста, нет ли там состава преступления по статье какой-то (честно, не запомнил), а ему сказали (видимо, в службе, то есть меня там читают), что я являюсь человеком, который много чего знает», – добавил мужчина.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабинет министров Украины назначил Шкарлета на должность и.о.министра образования и науки. Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что происходит назначение заместителя министра образования и науки.

Того же дня Егор Стадный написал заявление об увольнении с должности заместителя министра образования и науки.

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