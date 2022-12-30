Украинский бизнес призывают приобщаться к инициативе, помогающей гражданам пережить темные часы отключения света.

Работа социальных пространств "Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продолжена с 30 декабря по 5 января.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил Дмитрий Зинченко, генеральный директор ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".

"После ракетных обстрелов 29 декабря Львов остался почти без света, а по всей Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Поэтому мы решили продлить работу сфер еще на неделю. Пространства уже стали вторым домом для многих украинцев, поэтому мы призываем социально ответственные компании присоединиться к нашей инициативе и стать ее партнерами. Ведь в условиях блэкаутов украинцам важно иметь место, где можно согреться, подзарядить девайсы, позвонить родным или просто выпить горячего чая", - отметил он.

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Напомним, что в декабре Филип Моррис и агентство DTF организовали 5 социальных пространств "Сферы света", которые оснащены генераторами и старлинками. "Сферы света" являются своеобразными автономными станциями с электричеством, интернетом и теплом, которые могут одновременно принять около 100 человек каждая.

Адреса социальных пространств:

Киев

1. Площадь Леси Украинки, 1 - Центральная избирательная комиссия

2. Контрактовая площадь (возле колеса обозрения)

Одесса

1. Суворовский район - Парк энтузиастов, Академика Заболотного 66/2

2. Киевский район - Сквер Луч, Левитана 95а

Львов

ул. Винниченко 24 - Пороховая башня