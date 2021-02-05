Им стал Сергей Костенко, который на разных должностях работал в правоохранительных органах с 1999 года.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу нового руководителя Одесской областной прокуратуры Сергея Костенко.

Читайте такжеВенедиктова анонсировала конкурс по избранию главы САПОб этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, почти весь трудовой путь нового главы облпрокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области.

В свою очередь, Костенко заявил, что будет работать для защиты справедливости и интересов государства.

Новый прокурор Одесской области: что известно о Сергее Костенко

Работу в органах прокуратуры Костенко начал в 1999 году с должности помощника прокурора-стажера прокуратуры Суворовского района г. Одессы.

Был прокурором Килийского района Одесской области, заместителем прокурора г. Одессы Одесской области, прокурором Киевского района г. Одессы, и. о. прокурора Суворовского района г. Одессы, прокурором отдела прокуратуры Николаевской области, работал на различных должностях в прокуратуре Одесской области, в том числе занимал должность заместителя прокурора Одесской области.

В 2017-2018 годах был командирован в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров для участия в ее работе на постоянной основе.

До сих пор был заместителем начальника управления Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов Государственного бюро расследований.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи