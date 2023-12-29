Пока строительство главного Музейного Дома находится в планах, пока проектная работа, направленная в будущее продолжается, свою порцию вдохновения и эстетики можно получить уже сейчас.

С началом войны все наши силы направлены на приближение победы, однако искусство не ставится на паузу. Оно находит свое воплощение в творческом переосмыслении событий.

Чувствовать это настроение – это дар.

Именно поэтому искусство остается актуальным даже во времена страшной войны, которая пришла на нашу землю. Одни работы вдохновляют, другие очаровывают или заставляют остановиться и задуматься.

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Коллекция Первого частного Музея современного искусства, насчитывающая 6 тыс. экспонатов, вызывает огромный интерес в обществе у тех, кто отслеживает художественную жизнь страны, тех, кто профессионально занят изучением конкретных временных отрезков, периодов творчества отдельных художников. Каждая работа – предмет индивидуального рассмотрения. Сергей Викторович Цюпко сохранил в коллекции ценнейший художественный фонд страны, который имел все основания исчезнуть.

Директор музея Оксана Коваль отмечает, что сегодняшний музейный курс неизменный - пополнение коллекции, ее популяризация и соответственно – претворение в жизнь проектов, отражающих музейную работу. Даже война не приостановила поступательного движения, хотя эта вынужденная пауза в выставочной деятельности позволила сфокусироваться на фондовой и реставрационной работе, что очень важно. В это же время мы активизировали проект "Арт-Вояж", который, путешествуя по музеям Украины, знакомил с коллекцией регионы страны. Выставочная работа была сопряжена и с пополнением местного библиотечного фонда нашей полиграфией, художественными альбомами и каталогами.

Пока проектная работа по строительству главного Музейного Дома направленная в будущее продолжается, свою порцию вдохновения и эстетики можно получить уже сейчас, ведь еще одна наша музейная локация начинает путь!

Открываем в Киеве "Музейную Резиденцию" по адресу ул. Евгения Коновальца 44 А. Новое пространство музея, призванное возобновить активную выставочную работу в привычном, традиционном формате. Территория в полторы сотни метров экспозиционной площади даст возможность продолжить знакомство с коллекцией. С появлением нового адреса, появилась возможность воспроизвести проекты, созданные почти за 20-летний музейный период, наполнив их новым содержанием, подсказанным сегодняшним временем, темы.

"Мы живем жизнью своей страны и понимаем, как необходимо в любой форме внимание к людям и их потребностям, – говорит фундатор Первого частного Музея современного искусства Сергей Цюпко, - Открывая сейчас новое музейное пространство, мы одновременно продолжаем программу, которую осуществляет "Благотворительный фонд Сергея Цюпко" - поддержки семей пострадавшим во время военных действий, войны, которая пришла в наш дом. Отдельно не забывая и о детворе - на Новый год радуем их подарками. Думаю, что на очередном этапе музейной истории, на новой территории мы найдем формы заинтересовать их музейными программами".

"Музейная резиденция" – возможность расширить круг тех, кто вдохновляется художественным творчеством, для кого новая локация – дополнительный источник не только эстетического наполнения, но и место творческого общения и профессионального дискурса.

Имя Сергея Викторовича Цюпко в художественной жизни страны стало значимым. Именно он в начале этого века открыл Первый частный музей современного искусства. Прошли годы, и как-то, в одной из бесед с музейщиками мы услышали: "Аренда, даже самых интересных помещений, которые были у нас до этого – хорошо, но свой Музейный Дом – это и свой мир! Будем строить собственное помещение"! Слова человека, который благотворительными делами стал на уровень со славными меценатами прошлого, имеют весомые основания для воплощения. Дом для своей коллекции – это и воплощение собственного взгляда, возможность собрать под одной крышей как постоянную экспозицию, так и дать пространство любым выставкам и проектам, возможность погрузиться в художественную атмосферу творческого разнообразия и при этом вспомнить, как каждый экспонат связан с тобой, историей приобретения, твоей причастностью к этому и наглядно почувствовать, что дело жизни – вот оно! Высокие перспективы, конечно, ждут мирного времени, но планы на строительство закладываются в техническую, проектную документацию уже сегодня. Выстраивая образ Дома для художественного собрания, Сергей Цюпко подходит очень требовательно ко всему, что связано с профессиональным функционированием учреждения.

Новое пространство "Музейной резиденции" открывается выставкой новых поступлений. Временной диапазон достаточно широкий. Показалось интересным отобрать произведения, которые были подарены или приобретены музеем. Экспозиция - некий промежуточный итог в работе, который важно зафиксировать.

Выставку произведений, которые поступили на хранение, назвали просто и емко – "Поступления". Кажется, что она даст повод делать такие отчеты периодически, обновляя время от времени состав участников.

Сегодня уже один перечень имен говорит об уровне представления: Л.Рапопорт, Животковы, Бровди, И.Марчук, М.Вайсберг, А.Миловзоров, О..Ержиковский, Котковы, О.Захарчук, Н.Бондаренко, М.Стороженко, Н.Денисова, М.Мазур, Д.Стецко и многие другие, чей вклад в художественный контекст истории Украины яркий.

Благодаря взгляду художников, будет понятно и время, которое мы проживаем.

Давая старт "Музейной Резиденции", Сергей Цюпко подчеркивает: "Наши планы на музейные перспективы остаются действующими. Ждем окончания войны, времени возрождения"!

А сегодня - время "Музейной Резиденции"! Верим, что ее камерный формат придется по душе киевлянам и всем тем, кто давно входит в круг друзей музея. Новый музейный адрес – еще одна страница в биографии художественного учреждения, которое неустанно работает и строит перспективные планы. Каждый последовательный шаг приближает нас к общей цели.

Пожелаем им осуществления! Удачи "Музейной Резиденции", счастливого творческого пути!