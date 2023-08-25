Воин вытащил из боя побратима, а сам получил тяжелое ранение.

В ночь на 25 августа в госпитале остановилось сердце капитана полиции Сергея Филоненко. За его жизнь медики боролись более года.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, более года инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 3 Харьковского РУП ГУНП в Харьковской области Сергей Филоненко лечился от ранения, которое получил в бою с оккупантами.

"Полицейский и военнослужащие ВСУ в марте прошлого года вблизи села Карасовка уничтожили три танка захватчиков. На линии огня Сергей вытащил на себе раненого бойца и получил тяжелое ранение. Полицейский мужественно боролся за жизнь и перенес десятки операций, но последнюю его сердце не выдержало. Искренние соболезнования родным и близким. Навсегда в строю", - говорится в сообщении.

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Потери Украины в войне против России

Официально данные о потерях Сил обороны засекречены, но иногда появляются некоторые заявления и информация по этому поводу. В середине августа американская газета The New York Times писала, что потери РФ составляют примерно 120 тысяч погибшими и 170-180 тысяч - ранеными. По сведениям журналистов, наша страна безвозвратно потеряла около 70 тысяч воинов, а 100-120 - получили ранения.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала сведения, которые опубликовало одно из западных изданий, якобы о "потери Вооруженных сил Украины" во время полномасштабной войны с Россией.

По ее словам, речь идет не только об общем числе потерь, но и количестве потерь, например, конкретных подразделений, особенно во время боевых действий. "Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", - подчеркнула замминистра.

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