Женщина жалеет, что не может идти защищать Украину.

93-летняя киевлянка Елена Ильинична Луговая более месяца не догадывалась, что в Украине началась полномасштабная война, а ее родной город - Киев - обстреливают ракетами. Родные скрывали от нее, боясь, что из-за возраста и шаткого здоровья женщина может не выдержать это.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Елена Ильинична родилась в 1928 году и хорошо помнит и репрессии 1937 года, и Вторую мировую войну, и трагедию и Бабьем яру.

Женщина - кандидат исторических наук, которая за свои проукраинские научные работы во время СССР подвергалась гонениям. Все ужасы, которые пришлось пережить в детстве, она пересказывала родным.

Невестка - единственная родственница Елены Ильиничны - боялась, что новость о еще одной войне ее свекровь не выдержит, поэтому решила это скрыть.

"Когда началась война, она была плохая. Сейчас она двигается с палочкой, тогда вообще не двигалась. Мы решили, накладывать на это еще и переживания, это будет чрезмерно", - уверяет невестка Надежда.

Поэтому в доме внезапно "вышла из строя" техника, а всем знакомым запретили хотя бы словом упоминать о войне.

Держать все в тайне удавалось 33 дня, пока кто-то не проговорился в телефонном разговоре.

"Она не выдала эту подружку и под пытками. Она сказала нам с сиделкой, что мы совершили преступление, что ее отлучили от информации. Что это грех", - говорит женщина.

Теперь женщина слушает новости по несколько часов в день и поет - таким образом борется с переживаниями и бессонницей.

Киевлянка признается: единственное, о чем жалеет - что не может защищать страну.

"С большим желанием, если бы я не была такая старая, я и слепая, и глухая, и еле двигаюсь, но я хочу, чтобы Украина стала независимым государством", - говорит женщина.

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