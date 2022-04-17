Николай Поворозник отметил, что по столице попаданий не было.

Жители Киева в воскресенье, 17 апреля, слышали взрывы. Местные власти предполагают, что это, возможно, работала система ПВО.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона UAразом.

По его словам, в Киеве раздавались сигналы воздушной тревоги, но он заверил, что в столице взрывов не было.

"Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром звучали сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно - никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны", - отметил Поворозник.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что город утром попал под ракетный обстрел. По словам городского головы, повреждены инфраструктурные объекты.

Также он сообщил, что коммунальщики работают в усиленном режиме, но возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением, канализированием.

Стоит отметить, что 15 апреля российскими оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области. А 16 апреля оккупанты обстреляли Дарницкий район Киева. Один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

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