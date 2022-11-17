Девушка рассказала, что не видела отца с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины

Дочь военного, который семь часов провел в тамбуре поезда, возвращаясь домой, прокомментировала инцидент. Он напомнила, что эффект бумеранга никто не отменял.

"Бумеранг в жизни, пожалуй, никто не отменял. Никогда в жизни и никому я ничего плохого не желаю, осуждает Бог", - рассказала Любовь в комментарии ТСН.ua.

При этом она отметила, что отец очень долго защищал Украину от российских захватчиков.

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"Я его не видела с начала войны… ", - заявила девушка.

Также она добавила, что эмоционально истощена и была не готова к такому резонансу.

Скандал в поезде из-за "плохого запаха" - что известно

Украинский военный 11 ноября возвращался с Донецкого направления в Киев, чтобы провести там отпуск. К проводнику подошли двое мужчин и пожаловались на то, что от военного "плохо пахнет". Проводница попросила военного переместиться в тамбур, где тот в итоге провел семь часов.

Позже в Укрзализнице заверили, что разобрались в ситуации.

"Военного, который возвращался домой, пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальное путешествие в тамбуре", - говорится в сообщении.

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