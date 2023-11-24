140 гривен - один согретый боец. 4200 грн - согретый целый взвод. Поехали!

Сэкономленные в черную пятницу деньги лучше всего потратить на донаты для защитников. Волонтеры "Украинской команды" предлагают присоединиться к сбору на хотпаки для бойцов на передовой. Стоимость одного такого набора - 140 гривен, сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Друзья, сегодня многие из вас будут штурмовать магазины и охотиться за скидками. В это время наши ребята будут штурмовать позиции и охотиться на врага. Сегодня еще теплая черная пятница. Но послезавтра уже холодное и белое от снега воскресенье, а дальше… зима. Мы, украинцы, любим экономить и умеем помогать. Так что объединим это прямо сейчас. Сэкономил - задонать! "Украинская команда" продолжает сбор на теплые наборы для защитников", - сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

Каждый теплый набор - хотпак - состоит из химической грелки, сухого душа и присыпки, сообщают волонтеры.

"Это простая штука, которая выручит бойцов. 140 гривен - один согретый боец. 4200 грн - согретый целый взвод. Поехали! И вот вам слоган на черную пятницу: Не покупай фигни! Лучше согрей защитника!" - подчеркивают в "Украинской команде".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" объявила большой сбор на хотпаки для 50 тысяч бойцов на передовой. Нужно собрать 7 миллионов гривен.

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