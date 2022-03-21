В частности, из Мариуполя в Запорожье - 3 тыс. 007 человек, из поселка Великая Дымерка в Бровары - 4 тыс. 370 человек.

Сегодня из восьми согласованных гуманитарных коридоров сработало семь, всего удалось спасти и эвакуировать 8 тыс. 057 людей.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в видеообращении.

По ее словам, в частности, из Мариуполя в город Запорожье сегодня добрались 3 тыс. 007 мариупольцев. Всем оказывается необходимая помощь в городе Запорожье.

"Сегодня до города Бердянск добрались 26 автобусов. Сложности, которые создают оккупационные войска на блок-постах по маршруту до Мариуполя, к сожалению, не позволяют автобусам быстро добраться до мест сбора людей. Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино, и поселка Никольское состоится завтра утром с 9.00 до 11.00. Из города Запорожье также будет направлено еще 27 больших автобусов по маршруту. Решаем вопрос для доставки завтра дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев. В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места для отдыха", - заявила Верещук.

Также она сообщила, что на Киевщине, по маршруту из поселка Великая Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 тыс. 370 человек – к автобусам для эвакуации присоединилось большое количество частных авто. По маршруту из Бучи и Ворзеля были эвакуированы 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. Из села Козаровичи в город Вышгород эвакуация не состоялась - оккупационные войска обстреляли колонну и не позволили людям выйти.

"По гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горное в город Бахмут были эвакуированы более 300 человек. Кроме этого, в эти населенные пункты было доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи. Сегодня были освбождены наши водители и экипаж скорой помощи, которые вчера пытались доставить гуманитарную помощь в город Волчанск Харьковской области", - сообщила вице-премьер.

Вместе с тем из Бердянска сегодня эвакуированы еще 4 тыс. 384 мариупольца, из которых 1 тыс. 073 - дети. Об этом сообщает в Telegram Мариупольский городской совет.

Отмечается, что все получат продукты питания, необходимую медицинскую помощь и временное размещение.

"Всего центры поддержки приняли и оказали помощь почти 30 тысячам мариупольцев", - сказано в сообщении.

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