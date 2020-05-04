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СБУ задержала львовянина, торговавшего приборами для взлома сигнализаций элитных авто (фото)

16:38, 04 мая 2020
Общество
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Задержанному объявили о подозрении / ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Львова, который незаконно реализовывал технические средства негласного получения информации.

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Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что мужчина продавал по всей Украине так называемые "кодграбберы", предназначенные для перехвата и обработки радиосигналов для проникновения в автомобили или иные оборудованные сигнализацией объекты. Покупателей он подыскивал через интернет, товар заказчики получали через сеть одного из почтовых операторов, а деньги перечисляли на банковские карточки продавца", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства во Львове после реализации очередного прибора стоимостью 2,5 тысячи долларов США, технические характеристики которого позволяют управлять сигнализацией, в том числе, автомобилей премиум-класса.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты и мобильные терминалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

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