СБУ задержала львовянина, торговавшего приборами для взлома сигнализаций элитных авто (фото)

Его задержали после реализации очередного прибора стоимостью 2,5 тысячи долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Львова, который незаконно реализовывал технические средства негласного получения информации.

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Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что мужчина продавал по всей Украине так называемые "кодграбберы", предназначенные для перехвата и обработки радиосигналов для проникновения в автомобили или иные оборудованные сигнализацией объекты. Покупателей он подыскивал через интернет, товар заказчики получали через сеть одного из почтовых операторов, а деньги перечисляли на банковские карточки продавца", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства во Львове после реализации очередного прибора стоимостью 2,5 тысячи долларов США, технические характеристики которого позволяют управлять сигнализацией, в том числе, автомобилей премиум-класса.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты и мобильные терминалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.