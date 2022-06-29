Авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии РФ.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний, который проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Эта авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии РФ. Вместо этого владелец компании зарабатывал десятки млн грн на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании.

"В случае введения военного положения она обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром. Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении", - пояснили в СБУ.

Ранее работники СБУ перехватили новые методички ФСБ.

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