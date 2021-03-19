В рейтинге из 95 стран Украина расположилась на 69-й строчке.

Финляндия четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира.

Об этом говорится в девятом Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report), опубликованном в пятницу, 19 марта.

По словам создателей доклада, в этом году они столкнулись с уникальной ситуацией, так как предстояло понять, какое влияние на субъективное благополучие людей оказала пандемия COVID-19 — и наоборот.

«Удивительно, но в среднем не наблюдалось ухудшения самочувствия людей, если говорить об их собственной оценке своих жизней. Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают COVID-19 как обычную внешнюю угрозу, затрагивающую всех, и что это породило большее чувство солидарности и сочувствия», — отметил канадский экономист и редактор доклада Джон Ф. Хеллиуэлл.

Читайте такжеПочти 80% украинцев считают себя счастливыми - опросВ десятку наиболее счастливых стран в новом докладе вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

В рейтинге из 95 стран США расположились на 14-м месте, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м. Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии и Литвы (28 и 29 места). Россия на 60-м месте, Украина на 69-м.

Самыми несчастливыми странами оказались Танзания и Зимбабве.

Что такое Всемирный доклад о счастье

Всемирный доклад о счастье — это ежегодный доклад, публикуемый подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

В июле 2011 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны-члены ООН оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства.

Первый всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года. Там были изложены принципы мирового счастья, причины счастья и нищеты, а также последствия, освещенные в тематических исследованиях.

В докладе используются данные опросов института Гэллапа.

В 2018, 2019 и 2020 годах первое место в рейтинге занимала Финляндия.

В 2020 году Украина занимала 123 место среди 153 стран.

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Перевод: Катерина Комолова