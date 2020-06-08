Садовой и Козицкий просят Кабмин ослабить карантин во Львовской области

В частности, они просят разрешить восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок и спортивных залов.

Мэр Львова Андрей Садовой и председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий обратились в Кабинет министров с просьбой ослабить карантин во Львовской области, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом Садовой сообщил в Facebook после совместного совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которое состоялось в выходные.

"Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений. Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок", - заявил Садовой.

По его словам, почти 150 тысяч человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел.

"Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город", - добавил мэр Львова.

"Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье", - добавил он.

Садовой выразил надежду, что правительство прислушивается к этим просьбам и "уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены".

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