Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Силам обороны Украины и на гуманитарные программы уже 6,7 млрд грн (почти $197 млн) с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, общин, защитников Мариуполя, а также подготовка к восстановлению этого города-героя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт". Через "Стальной фронт" Силы обороны Украины систематически получают амуницию, автомобили, инженерные сооружения, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

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Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали". В частности в ноябре запустился пилот программы "Дома", благодаря которому защитники и защитницы города с I и II группы инвалидности получат собственное жилье. За ноябрь-декабрь 2023 запланировано приобрести 15 квартир.

Системную гуманитарную помощь от бизнесов и проектов SCM получают украинцы в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Это продукты, одежда, бытовые принадлежности, лекарства, средства гигиены и тому подобное.

Фонд с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты для помощи в реабилитации взрослых, предоставления обогревателей, помощи в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер".

Отдельным важнейшим направлением поддержки страны для SCM и акционера является вклад в текущее и будущее восстановление Украины. Уже осуществляются инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны. Отдельным личным решением акционер выделил на 2023 год 60 млн грн ($1,5 млн.) на создание плана возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn. В рамках проекта также начата работа архитектурной трансформации украинских школ совместно с Министерством образования по инициативе министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как сообщалось, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля 2022 года за день до полномасштабного вторжения. С тех пор они не покидал территорию Украины. Бизнесмен первым среди крупных бизнесменов публично осудил российскую агрессию и начал системную поддержку Вооруженных сил Украины.