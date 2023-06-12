Жителям одного из микрорайонов можно будет выходить на улицу только в течение трех часов в сутки на протяжении недели.

Херсонцев предупредили о затяжном графике комендантского часа, но только в одной части города.

Так, с завтрашнего дня вводится запрет на въезд в микрорайон Корабел. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, комендантский час по указанному микрорайону будет действовать с 15:00 до 12:00 следующих суток, начиная с 13 июня.

"Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня 2023 года включительно", - сообщил Мрочко.

Он пояснил, что людям, оставшимся в этом районе, можно будет выходить на улицу в период с 13 по 19 июня только с 12:00 до 15:00.

На территории микрорайона будут проводиться разминирование и следственные действия, а также там будут работать коммунальные службы.

"Эвакуация населения продолжается. Она будет осуществляться представителями ГСЧС и городской военной администрации. Также после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 по 15:00 ежедневно", - написал Мрочко.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 июня ночью российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Людей начали активно эвакуировать из зоны бедствия. Но захватчики начали обстреливать Херсон в тех местах, где собирались люди, которые желали уехать. В частности, российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, в результате чего были ранены волонтеры.

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