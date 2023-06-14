Он отметил, что эта катастрофа добавила проблем и без того сложной ситуации на АЭС.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС для Запорожской АЭС только добавилось проблем.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин. Он отметил, что из-за разрушительных действий россиян, нет больше штатного источника питания пруда-охладителя ЗАЭС. "Это добавляет проблем, потому что если нужно, то воды из Каховского водохранилища уже нет", - пояснил ситуацию Котин.

"Когда мы зайдем на Запорожскую атомную станцию, я очень надеюсь, что рашисты мирно ее покинут и не добавят нарушений безопасности, и ее возможно будет привести в порядок и подключить в энергосистему", - высказал надежду Котин.

При этом он сказал, что в настоящее время вопрос безопасности на оккупированной станции вызывает серьезную озабоченность. "Там есть представители "Росатома", там есть военные, есть разные группы людей. И от них можно ожидать что угодно", - подытожил глава "Энергоатома".

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую дамбу. Из Каховского водохранилища вода начала вытекать и затопила близлежащие населенные пункты.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне подорвали дамбу с целью помешать ВСУ пойти в наступление в Херсонской области.

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