Журналист не исключает, что Россия может решиться на вторжение в Украину.

Украинский журналист Дмитрий Гордон не верит, что Российская Федерация нападет на Украину, поскольку для такого шага нужно быть вообще "наглухо отбитой".

Поскольку руководство РФ "наглухо отбито", вариант вторжения в Украину не исключен, рассказал Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Я не верю, что Россия нападет. Это надо быть наглухо отбитой вообще… Но, поскольку российское руководство является наглухо отбитым, я тоже не исключаю этого варианта сегодня", – сказал собеседник.

Журналист также обратился к простым гражданам России и отметил, что украинцы не считают их врагами.

Читайте такжеЭкс-министр обороны объяснил, зачем Путин нагнетает ситуацию в отношении Украины"Уважаемые россияне, украинцы не считают вас врагами, украинцы не вторгались на территорию России, украинцы не угрожают, не угрожали и не собираются угрожать России. Не мы пришли в Россию отнимать территорию, а Россия пришла к нам…", – подчеркнул Гордон.

Ранее военный эксперт Михаил Притула поделился мнением, что российский президент Владимир Путин точно не нападет на Украину до зимних Олимпийских игр в столице Китая Пекине. Олимпиада в Китае должна пройти с 4 по 20 февраля.

Агрессия России против Украины – короткая справка УНИАН

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, создавших так называемые "ДНР" и "ЛНР". Ряд западных стран наказали российскую сторону санкциями.

Власти РФ утверждают, что на Донбассе идет "внутриукраинский конфликт".

Осенью 2021 года Россия обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что РФ готовится к вторжению в начале 2022 года.

США и ЕС отреагировали на обострение ситуации на российско-украинской границе – пригрозили властям России новыми санкциями в случае агрессии против нашей страны.

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