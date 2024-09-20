Девушка вместе с трехмесячным сыном более 60 дней находилась на "Азовстали".

Анна Зайцева, которая пережила осаду Мариуполя вместе с трехмесячным сыном на "Азовстали", почти после двух с половиной лет дождалась своего мужа из плена. Военный бригады "Азов" Кирилл вернулся во время крайнего обмена военнопленными. Их историю рассказали журналисты "Голоса Америки".

Отмечается, что Анна со своим сыном более 60 дней прятались на "Азовстали". Уже 30 апреля ее и еще 156 гражданских эвакуировали из Мариуполя по гуманитарному коридору. Муж девушки до полномасштабного вторжения покинул службу, однако после 24 февраля 2022 года присоединился к батальону "Азов".

"Он, пожалуй, два раза приходил ко мне в бункер для того, чтобы принести еду гражданским, какую-то информацию, медикаменты, и последний раз я его видела в начале марта. После этого он был ранен в ногу", - рассказывает Анна.

Ожидая новости о муже из плена, девушка восстанавливалась самостоятельно и воспитывала сына, которому теперь 2,5 года. По ее словам, она научилась жить с этой болью.

"Это все трудно и ты понимаешь, что должна быть сильной не только за себя, но и за мужа и за сына. Я думаю, что стала намного сильнее, но каждый раз, когда ко мне, например, подходят женщины и говорят: "вы такая сильная", я отвечаю: "я всем желаю быть не сильными, а счастливыми". Сильной можно быть, да, это должно быть в гармонии, но главное - быть счастливой", - отмечала она в мае 2023 года.

Уже 14 сентября 2024 года во время обмена военнопленными Кирилл вернулся, однако его было трудно узнать после пережитого.

"Освобожденные из плена украинские военные каждый раз сообщают о пытках, голоде и издевательствах. Кирилл вернулся вместе с 23 воинами бригады "Азов", которых обменяли впервые за 2,5 года полномасштабной войны. Теперь Кирилла ждет период реабилитации, рядом с женой. Анна говорит: одно дело вернуться с войны физически, а другое - вернуться с войны эмоционально", - добавила журналистка "Голоса Америки".

Обмен военнопленными - последние новости

Как писал УНИАН, 14 сентября Украина вернула из российского плена еще 103 защитника. В частности удалось вернуть военных с Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины, а также воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.

Накануне 13 сентября Украине удалось вернуть 49 украинцев. По словам президента Владимира Зеленского, это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди.

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