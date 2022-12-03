Параллельно захватчики проводит рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили на "обучение".

На временно захваченных территориях Украины оккупанты пытаются русифицировать украинских детей. Поскольку большинство украинских учителей отказались с ними сотрудничать, россияне завезли своих учителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах Специальных Операций ВСУ. Отмечается, что для пропаганды в школах Мелитополя россияне завезли учителей из Дагестана.

Своим педагогам за работу в Украине российские оккупанты обещают повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

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По данным Центра нацсопротивления, параллельно захватчики проводят рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили на "обучение" или не записали в российские центры пропаганды. Россияне угрожают таким украинцам лишением родительских прав.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированной территории покинуть регион до момента его освобождения Вооруженными силами Украины.

Российские школы на оккупированных территориях

Как ранее сообщал УНИАН, во время оккупации Харьковской области россияне и коллаборанты в школах запрещали украинский язык.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российские оккупанты учреждают региональные отделения "Юнармии". Там они готовят украинских детей к поступлению в "добровольческих батальонов".

Российский пропагандист предлагал устроить "ГУЛАГ" для украинских учителей"не научились любить" РФ.

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