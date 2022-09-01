Речь идет о бенефициаре АФК "Система" Владимире Евтушенкове.

Россиянином, активы которого взыщут в доход Украины, оказался мужчина из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Позитивная новость сегодня. ВАКС в полном объеме удовлетворил первый иск Минюста о взыскании в доход государства активов подсанкционного российского бизнесмена Евтушенкова Владимира, бенефициара АФК "Система", человека из ближайшего круга Путина", - отметил он.

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В частности, среди активов бизнесмена 17 объектов недвижимости, а также доли уставных капиталов и акций 5 компаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, Высший антикоррупционный суд удовлетворил первый иск Минюста к россиянину о взыскании в доход государства его активов, которые находятся на территории Украины.

Суд установил факт поддержки российским гражданином действий страны-агрессора, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также связь между деятельностью Евтушенкова как конечного бенефициара ряда юридических лиц, занимающихся изготовлением беспилотников для российской армии, и фактом использования таких БПЛА во время российской вооруженной агрессии против Украины.

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