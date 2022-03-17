По данным МВД, атаки могут начаться сегодня-завтра.

Есть информация, что сегодня-завтра россияне будут совершать DDoS-атаки на центральные телеканалы и региональные СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он отмечает, что это может быть что-то похожее на вчерашнее вмешательство в работу канала "Украина 24", когда на бегущей ленте были утверждения о якобы сдаче Украины.

По словам советник министра, могут быть массовые атаки на телеканалы, участвующие в телемарафоне, на региональные СМИ.

"Просьба ко всем понимать, что это ерунда. Они очень примитивны в своих фейках, и в этом есть большой плюс для нас", - сказал Денисенко.

Накануне в эфире всеукраинского телеканала "Украина 24" в бегущей строке транслировали фейковое текстовое обращение президента Владимира Зеленского, в котором он якобы призывал сложить оружие.

Глава государства сразу опроверг этот фейк.