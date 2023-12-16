Взрыв в Мариуполе произошел на территории Приморского района, поделился советник мэра.

В пока еще оккупированном россиянами городе Мариуполь Донецкой области партизаны взорвали автомобиль, в котором находился офицер РФ из кавказского подразделения.

Подрыв авто в Мариуполе осуществили представители местного сопротивления - инцидент произошел в поселке Кировка на ул. Нестерова (Приморский район), сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем канале в Telegram. По его данным, вражеского вояку отправили в больницу. Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что "факт обезвреживания оккупантов прямым действием - это прям красивее "бавовны".

"Мариупольское сопротивление подорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Вместе с офицером. Сам подрыв произошел синхронно с мариупольской "бавовной", что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации...", - добавил Андрющенко.

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Стоит отметить, что партизаны уже не раз взрывали врагов и их пособников на оккупированной части украинского государства. В частности, в начале ноября сообщалось, что активисты взорвали машину российского силовика.

Кроме того, в городе не раз "расцветала бавовна". Напомним, в ночь на 15 декабря стало известно, что в Мариуполе прогремел мощный взрыв. По сведениям Мариупольского горсовета, что-то очень сильно пылало за крупнейшим торгово-развлекательным центром города - "ПортСити", который враги полностью разрушили.

Справка УНИАН. Россия на нашей территории уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 16 декабря 2023 года составляют примерно 344 820 оккупантов.

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