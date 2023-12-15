Также зафиксировано активное перемещение систем ПВО.

Оккупанты тянут через временно оккупированный Мариуполь танки с "доминирующей маркировкой", а также пытаются мобильно передислоцировать свои системы ПВО.

Перемещение техники врага зафиксировали местные партизаны. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, армия РФ стягивает в сторону Бердянского направления по меньшей мере 13 грузовиков с БК и один тягач с танком.

"Доминирующая маркировка - V в квадрате, которая обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей", - заявил он.

Чиновник уточнил, что на границе с Новоазовским, в районе восточной части Мариупольского района, оккупанты также активно перемещают системы ПВО, а также системы для их зарядки.

В то же время передислокации техники врага в сторону Волновахского района пока не зафиксировано.

Армия РФ на днях перетащила через Мариуполь зубы дракона

В понедельник, 11 декабря, армия РФ перетянула через Мариуполь оборонительные бетонные конструкции, которые еще называют "зубами дракона". О соответствующем движении через Никольскую часть Мариупольского района также сообщил Андрющенко.

По его словам, "зубы дракона" стягивали на Угледарское направление с Новоазовского направления.

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